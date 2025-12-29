Около 30 тыс. профилактических мероприятий провели в Подмосковье в рамках антинаркотической кампании в 2025 году

В Главном управлении региональной безопасности Московской области подвели итоги антинаркотической кампании за 2025 год. В целом за год в регионе провели около 30 тыс. профилактических мероприятий. В них приняли участие порядка 900 тыс. подростков и представителей молодежи.

На рекламных конструкциях за год было размещено 88 информационных баннеров. Более 600 стикеров разместили в салонах общественного транспорта.

На сайтах органов образования, здравоохранения, культуры и спорта опубликовали почти 2,8 тыс. материалов о профилактике наркомании. В СМИ вышло более 22,8 тыс. сообщений.

В ЦУР Подмосковья по направлению «Безопасность» поступило 2,5 тыс. жалоб на объявления о продаже наркотиков. На блокировку в Роскомнадзор направлены десятки противоправных интернет-ресурсов. Также было закрашено более 3 тыс. надписей.

