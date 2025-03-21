Около 300 случаев незаконного энергопотребления пресекли в Подмосковье в 2024 году

В Подмосковье по итогам прошлого года специалистами компании «Россети Московский регион» было пресечено порядка 300 случаев хищения электроэнергии. Об этом рассказали в Министерстве энергетики Московской области.

На нарушителей завели акты о хищении электроэнергии в общем объеме 126 млн кВт/ч. По 243 актам была получена оплата в размере порядка 490 млн руб.

О случае выявления хищения электроэнергии можно сообщить на «Светлую линию» по номеру 8-800-220-0-220 (короткий номер — 220).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что для оперативного устранения аварий на линиях освещения на дорогах требуется четкий алгоритм.