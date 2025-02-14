Около 300 водителей оштрафовали за парковку у контейнерных площадок в Подмосковье в феврале

В Подмосковье в феврале оштрафовали около 300 нарушителей парковки во дворах

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Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО]

В Подмосковье с начала февраля штрафы за парковку автомобилей возле контейнерных площадок выписали примерно 300 водителям. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Нарушителей выявили с помощью мобильного приложения «Добродел», автомобилей, оснащенных искусственным интеллектом, а также камер видеонаблюдения системы «Безопасный регион».

Общая сумма выписанных штрафов составила 1,8 млн. руб.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил проинформировать жителей региона о правилах вывоза крупногабаритных отходов.

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