Около 300 водителей оштрафовали за парковку у контейнерных площадок в Подмосковье в феврале
В Подмосковье в феврале оштрафовали около 300 нарушителей парковки во дворах
Фото: [Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО]
В Подмосковье с начала февраля штрафы за парковку автомобилей возле контейнерных площадок выписали примерно 300 водителям. Об этом рассказали в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
Нарушителей выявили с помощью мобильного приложения «Добродел», автомобилей, оснащенных искусственным интеллектом, а также камер видеонаблюдения системы «Безопасный регион».
Общая сумма выписанных штрафов составила 1,8 млн. руб.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил проинформировать жителей региона о правилах вывоза крупногабаритных отходов.