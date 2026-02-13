Около 3,5 млн человек смогут пройти диспансеризацию в Подмосковье в 2026 году, передает Московская областная дума. По итогам прошлого года обследование прошли более 2,5 млн жителей.

На диспансеризацию в области предусмотрели порядка 11,8 млрд рублей. На оценку репродуктивного здоровья выделили более 2,4 млрд рублей, на профосмотры — более 5,8 млрд рублей.

В этом году в регионе расширили программу обследований. Так, у пациентов в возрасте от 18 до 40 лет будут оценивать уровень липопротеида в крови. Это поможет выявить ранние признаки дислипидемии и формирования атеросклероза.

Углубленную диспансеризацию после перенесенного коронавируса в регионе за год прошли более 473 тыс. человек. Кроме того, свыше 720 тыс. жителей прошли оценку репродуктивного здоровья.

Профилактический медосмотр в 2025 году прошли около 650 тыс. взрослых и более 1,3 млн детей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность трансформации системы здравоохранения в регионе.