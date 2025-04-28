Около 4 тыс. артистов приняли участие в конкурсе «Юные таланты» в Подольске

В Подольске провели конкурс «Юные таланты», который был посвящен юбилею победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии приняли участие порядка 4 тыс. артистов, рассказали в администрации округа.

Победу в конкурсе одержал Дворец культуры «Октябрь», который подготовил больше всего лауреатов. Гран-при получили представители коллективов «Радуга», «Алле», «Синяя птица», продюсерского центра Саши Колчака.

Гала-концерт лауреатов конкурса прошел в ДК им. Лепсе. В его рамках участники исполнили песню «День Победы».

Ранее танцоры из Подольска получили гран-при на московском фестивале «Кубок ОФСТ».