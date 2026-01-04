Около 4 тыс. человек посетили Театральный каток в Химках с начала сезона
Около 4 тыс. человек посетили Театральный каток в Химках
Фото: [Администрация г. о. Химки]
С начала сезона Театральный каток в Химках посетили порядка 4 тыс. жителей и гостей округа, ледовая площадка стала одной из главных точек притяжения любителей зимнего отдыха. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.
В рамках проекта губернатора Московской области «Зима в Подмосковье» для жителей и гостей города на площадке выступят главные звезды фигурного катания. Так, в пятницу, 9 января, там покажут ледовую постановку «Щелкунчик» под художественным руководством Татьяны Навки и Петра Чернышева.
Седьмой сезон Театрального катка открыли в середине декабря, его можно посетить бесплатно. Для посетителей работают аренда коньков, пункт заточки, доступны инструкторы, теплые раздевалки, кафе-павильон и отдельная детская зона.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.
* Возрастное ограничение 0+