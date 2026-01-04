Около 4 тыс. человек посетили Театральный каток в Химках с начала сезона

С начала сезона Театральный каток в Химках посетили порядка 4 тыс. жителей и гостей округа, ледовая площадка стала одной из главных точек притяжения любителей зимнего отдыха. Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В рамках проекта губернатора Московской области «Зима в Подмосковье» для жителей и гостей города на площадке выступят главные звезды фигурного катания. Так, в пятницу, 9 января, там покажут ледовую постановку «Щелкунчик» под художественным руководством Татьяны Навки и Петра Чернышева.

Седьмой сезон Театрального катка открыли в середине декабря, его можно посетить бесплатно. Для посетителей работают аренда коньков, пункт заточки, доступны инструкторы, теплые раздевалки, кафе-павильон и отдельная детская зона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил жителей и гостей региона на уникальные выставки, которые пройдут в области зимой.

* Возрастное ограничение 0+