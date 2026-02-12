Около 4 тыс. магазинов Подмосковья внедрили технологию подтверждения возраста с помощью цифрового ID в MAX

Около 3,9 тыс. магазинов Подмосковья внедрили технологию подтверждения возраста с помощью цифрового ID в мессенджере MAX. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Так, подтвердить свой возраст на кассе в торговых сетях теперь можно без паспорта, используя отечественный мессенджер. Технология доступна в магазинах крупных сетей.

Чтобы воспользоваться цифровым ID, нужно выбрать на кассе магазина опцию «Подтвердить возраст с помощью MAX» и показать QR-код.

