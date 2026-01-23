Около 40 тонн ненужных вещей сдали жители Подмосковья с помощью регпортала в 2025 году
Фото: [Медиасток.рф]
В Подмосковье по итогам 2025 года жители сдали 38 тонн ненужных вещей, используя цифровой сервис на сайте госуслуг региона. Об этом рассказали в Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
«Сервис позволяет жителям не только избавиться от ненужного хлама в доме, но и сделать значимый вклад в улучшение экологии региона», - отметила глава министерства Надежда Куртяник.
Оформить заявку можно на областном сайте госуслуг. Ограничений на число предметов для вывоза нет. После оформления заявки нужно дождаться звонка оператора.
