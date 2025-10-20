Около 40 тыс. жителей Подмосковья прошли обучение в школах сахарного диабета

В Подмосковье работают специальные школы сахарного диабета, в 2025 году обучение в них прошли почти 40 тыс. человек, включая более 1,8 тыс. детей. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Пациентам с сахарным диабетом важно контролировать уровень сахара в крови, придерживаться определенной диеты и следовать рекомендациям врачей. Самостоятельно разобраться с теми изменениями, которые привнес в жизнь новый диагноз, может быть сложно», — сказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

По его словам, в специальных школах пациенты смогут узнать о принципах правильного питания, подсчете углеводов, коррекции доз инсулина и не только. В регионе насчитывается 123 амбулаторных, 15 стационарных школ сахарного диабета для взрослых и 38 – для детей. Для прохождения бесплатного обучения нужно обратиться к лечащему врачу.

