Около 400 человек приняли участие в Дне призывника в Подольске

День призывника прошел в Подольске
Фото: [Пресс-служба администрации г.о. Подольск]
День призывника провели в Подольске на базе Дворца молодежи. В мероприятии приняли участие порядка 400 человек, в том числе около 30 призывников.
Поддержать призывников пришли представители администрации и муниципального Совета депутатов, участники специальной военной операции, представители силовых ведомств и спортивных сообществ, духовенство.
Для посетителей провели мастер-классы по сборке и разборке автомата, оказанию первой помощи. Также была организована выставка оружия и находок поисковиков.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу центра специальной подготовки «Витязь» в Балашихе.