Около 4,5 тыс. антитеррористических учений и тренировок провели в Подмосковье в 2024 году

В Подмосковье в 2024 году провели около 4,5 тыс. антитеррористических учений и объектовых тренировок. Об этом сообщили в Главном управлении региональной безопасности Московской области.

В марте прошлого года в Королеве прошло командно-штабное учение, в котором приняли участие сотрудники управления. В августе оперативный штаб провел тактико-специальное учение в Дмитрове. Его главной целью стало пресечение теракта на объекте гражданской инфраструктуры. Число участников составило около 300 человек.

Более 4,3 тыс. мероприятий провели на социально значимых объектах при координирующей роли ГУРБ Подмосковья. К примеру, в октябре в колледже «Энергия» в Богородском округе прошла объектовая тренировка на тему «Срабатывание взрывного устройства на территории образовательной организации, доставленного беспилотным воздушным судном». В мероприятии приняли участие более 900 человек.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность работы системы «Безопасный регион».