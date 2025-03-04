Около 46 тыс. заявлений на госуслуги по земле и имуществу подали жители Подмосковья с начала года

В Подмосковье за два месяца 2025 года было принято почти 46 тыс. заявлений на получение госуслуг по земле и имуществу. Об этом рассказали в Министерстве имущественных отношений Московской области.

«Благодаря возможности подачи заявлений в онлайн-режиме сам процесс получения госуслуг весьма простой и быстрый, а отследить статус своего заявления пользователи всегда могут в личном кабинете», - отметил глава ведомства Тихон Фирсов.

Министр добавил, что в 2025 году планируется сократить максимальный срок оказания оказания услуг ведомства с 15 до 10 рабочих дней.

Самой востребованной услугой в земельно-имущественной сфере является перераспределение земель. С начала года ей воспользовались 9,6 тыс. жителей.

Также популярностью пользуются такие услуги, как предварительное согласование предоставления земельных участков и предоставление земли в аренду и собственность без торгов. Ими воспользовались 8,9 тыс. раз и 5,3 тыс. раз соответственно.

Ранее в министерстве сообщили, что с начала года на горячую линию БТИ региона позвонили более 14,7 тыс. человек.