Почти 15 тыс. человек обратились на горячую линию БТИ Подмосковья с начала 2025 года

На горячую линию БТИ Подмосковья с начала 2025 года позвонили более 14,7 тыс. человек. Об этом рассказали в Министерстве имущественных отношений Московской области.

В ведомстве отметили, что в среднем на горячую линию поступает порядка 350 обращений в неделю. Чаще всего жителей интересуют вопросы «дачной амнистии», получения копий архивных документов, оформления технических паспортов на объекты недвижимости.

Номер горячей линии подмосковного БТИ: +7 (498) 568-88-88. Обращения принимаются в ежедневном режиме с 8:00 до 20:00. По итогам прошлого года операторы линии приняли свыше 171 тыс. звонков.

Ранее сообщалось, что в подмосковном БТИ в январе 2025 года провели свыше 1,3 тыс. кадастровых работ, в том числе подготовили 845 технических планов и 432 межевых плана.