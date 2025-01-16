Около 5 тыс. дефектов на контейнерных площадках Подмосковья выявили с помощью камер «Безопасного региона»

С начала 2025 года камеры системы «Безопасный регион», оснащенных искусственным интеллектом, помогли выявить почти 5 тыс. случаев перенакопления отходов на контейнерных площадках Подмосковья, их устанавливают на пунктах накопления твердых коммунальных отходов (ТКО) или соседних зданиях. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В ведомстве уточнили, что все факты нарушений передали в работу региональным операторам и управляющим компаниям, большинство из них уже удалось устранить. Наибольшее число нарушений выявили в Дзержинском, Красногорске, Щелково, Ленинском и Краснознаменске.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье работают горячая линия и портал по вопросам вывоза строительных отходов.