Около 50 человек приняли участие в «Забеге обещаний» в Клину
«Забег обещаний» прошел в Клину
Фото: [Медиасток.рф]
«Забег обещаний» прошел в парке «Сестрорецкий» в Клину 1 января. В мероприятии приняли участие около 50 человек, сообщили в администрации округа.
Аналогичный забег провели сегодня и в Реутове в рамках проекта губернатора Московской области Андрея Воробьева «Зима в Подмосковье».
Забег в Клину организовало сообщество «5 верст». В его рамках все участники получили беговые номера, на которых написали свои обещания и цели на новый год. После этого все пробежали 5 км.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что зимой в области пройдет более 1 тыс. мероприятий.