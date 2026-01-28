Около 50 га областной земли передали в аренду в Подмосковье за год
Фото: [Медиасток.рф]
В Подмосковье в 2025 году в результате аукционов, проведенных Комитетом по конкурентной политике Московской области, передали в аренду около 47,6 га областной земли. Об этом рассказали в Министерстве имущественных отношений Московской области.
В частности, передали 25 участков земли под разные цели. Стартовая цена аренды по итогам торгов выросла 2,6 раза и составила 40,9 млн рублей.
«Большая часть арендованной земли относится к сельскохозяйственному назначению», - отметил глава министерства Тихон Фирсов.
