Около 50 школьников Подольска посетили занятие цикла «ПРОФЕССиЯ». Оно прошло в КДЦ «Южный» и было посвящено работе спортивного тренера. Занятие провела персональный тренер и мастер спорта по жиму штанги лежа Яна Афонина.

До этого в Министерстве жилищной политики Московской области сообщили, что пяти тренерам-преподавателям спортшкол региона вручили свидетельства на соципотеку.

Яна Афонина рассказала школьникам об особенностях профессии тренера. Также ребята узнали, как поступить на программу среднего профессионального образования по этому направлению.

В прошлом учебном году в округе в рамках цикла провели девять встреч с IT-специалистами, дизайнерами, фотографами, спасателями, кинопродюсерами.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о создании новых кластеров по программе «Профессионалитет».