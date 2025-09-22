Около 500 тыс. жителей Московской области прошли вакцинацию от гриппа
Минздрав: почти 500 тыс. жителей Подмосковья сделали прививку от гриппа
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
В Подмосковье в рамках кампании по вакцинации от гриппа прививку сделали почти 500 тыс. жителей, процедура доступна в поликлиниках и в мобильных комплексах, которые выезжают в самые оживленные места в городских округах. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Сделайте прививку сейчас, ведь на выработку иммунитета нужно время», — рассказал заместитель Председателя Правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.
Он подчеркнула, что вакцинация является надежным способом для защиты от гриппа и возможных осложнений. Перед процедурой врач проведет осмотр на предмет отсутствия противопоказаний. Узнать о графике выездов мобильных комплексов можно здесь.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о доходах врачей в Подмосковье.