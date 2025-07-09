Около 6 тыс. бутылок воды раздадут пассажирам общественного транспорта Подмосковья

В общественном транспорте региона пассажирам в связи с жарой раздают бутылки с питьевой водой. Об этом рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, перевозчики уже раздали людям около 3 тыс. бутылок воды. В целом планируется раздать порядка 6 тыс. бутылок.

Воду можно получить на автобусных остановках, автовокзалах и станциях. Также пассажирам напоминают о важности соблюдения питьевого режима в жаркую погоду.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, какая работа ведется в регионе в целях снижения травматизма на железной дороге.