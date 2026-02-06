Около 6 тыс. детей участников СВО бесплатно отдохнут в лагерях Подмосковья в 2026 году

В Подмосковье в текущем году в летних лагерях бесплатно смогут отдохнуть около 6 тыс. детей участников СВО. Об этом рассказали в Министерстве социального развития Московской области.

На протяжении трех лет в регионе организовывали отдых для этой категории детей в лагере «Литвиново». С этого года будут проводить смены еще в двух лагерях Подмосковья — «Левково» в Пушкино и «Имени 28 Героев Панфиловцев» в Волоколамске.

Семьи участников СВО могут оформить бесплатную путевку в оздоровительный лагерь для детей в возрасте от 7 до 15 лет. Подробная информация доступна здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что выплаты бойцам спецоперации необходимо предоставлять максимально оперативно.