Около 60 тыс. бесплатных посылок отправили в зону СВО через отделения Почты Москвы и Подмосковья

В 2024 году жители Москвы и Подмосковья отправили в зону проведения специальной военной операции почти 60 тыс. бесплатных посылок через Почту России, более 19,5 тыс. из них — отправили жители Подмосковья. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Пик отправок зафиксировали в ноябре и декабре прошлого года. Чаще всего военным отправляли теплые вещи, предметы личной гигиены, чай, сладости, консервы и сухофрукты, детские рисунки и послания и не только. В ведомстве уточнили, что бесплатные посылки в зону СВО можно отправить во всех почтовых отделениях, их нужно передавать оператору в открытом виде.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев навестил участников СВО в филиале госпиталя имени Вишневского.