Около 60 тыс. человек посетили портал о паллиативной помощи в Подмосковье

Порядка 60 тыс. человек посетили подмосковный портал «Паллиативная помощь» с начала его работы. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

На сайте представлены обширные сведения об оказании паллиативной помощи на дому, госпитализации паллиативных пациентов в профильные учреждения, особенностях ухода за такими больными.

Самыми востребованными разделами портала с начала его работы в 2023 году стали разделы о получении паллиативного статуса и об оказании паллиативной помощи детям.

Также в регионе открыт координационный центр, при котором действует круглосуточная горячая линия по вопросам помощи паллиативным пациентам. Ее номер: +7 (498) 683-83-83.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу больничного комплекса в Хотьково Сергиево-Посадского округа.