Около 600 человек трудоустроились в больницы Подмосковья по программе «Приведи друга» с января

В рамках программы «Приведи друга» в подмосковные больницы с начала 2025 года пришли работать 596 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Медик, который приведет на работу другого медицинского специалиста, получит премию. Ее размер составляет от 28 тыс. рублей до 128 тыс. рублей. Выплата поступит в два этапа — при трудоустройстве нового работника и спустя три месяца его работы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с правительством области ход диспансеризации. Благодаря медосмотрам с января заболевания были выявлены более чем у 104 тыс. жителей.