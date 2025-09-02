Около 600 тематических и сельскохозяйственных ярмарок проведут в Подмосковье осенью

В Подмосковье на осень запланировали проведение порядка 600 тематических и сельскохозяйственных ярмарок, передает Московская областная дума. На них можно будет приобрести продукцию от аграриев региона.

Всего в Подмосковье расположено свыше 800 крестьянских хозяйств. Чтобы получить место на ярмарке, фермеру нужно обратиться к организатору мероприятия или в муниципальную администрацию.

Для сельхозпроизводителей в области доступно более 30 мер поддержки в виде грантов и субсидий. Самые востребованные из них — гранты «Агростартап», а также субсидии на развитие семейных ферм.

В регионе активно ведется уборка урожая. Озимые зерновые убрали уже на 55% посевной площади, яровые зерновые — на 10%, зернобобовые — на 66%, масличные — на 16%, овощи открытого грунта — на 18%, картофель — на 2%.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Кашире появится комплекс по переработке масленичных культур.