Около 7 тыс. человек посетили финал и гала-концерт фестиваля «Хрустальный лед» в Подмосковье

В Министерстве культуры и туризма Московской области рассказали об итогах первого областного фестиваля «Хрустальный лед». Финал проекта состоялся 23 февраля в Сергиевом Посаде.

Всего в фестивале приняли участие 198 фигуристов. Из них 94 человека прошли конкурсный отбор и выступили на гала-концерте в Пушкино.

Победителей определили в номинациях «Групповое катание», «Коллектив», «Дуэт на льду», а также «Одиночное мужское катание» и «Одиночное женское катание» в разных возрастных категориях. Гран-при получил коллектив «Восход» из Подольска.

В рамках фестиваля провели девять отборочных этапов. В общей сложности мероприятия посетили более 36 тыс. человек. Финал и гала-концерт 23 февраля посетили около 7 тыс. жителей.

