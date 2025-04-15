Около 8 тыс. жителей Подмосковья прошли диспансеризацию в ФАПах с начала года
В ФАПах Подмосковья медосмотры с начала года прошли около 8 тыс. человек
Фото: [Министерство здравоохранения МО]
С начала 2025 года диспансеризацию в подмосковных ФАПах прошли порядка 8 тыс. жителей. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.
Для прохождения диспансеризации нужно обратиться в медучреждение по месту прикрепления. Потребуются паспорт и полис обязательного медицинского страхования.
По итогам диспансеризации будет определено, требуется ли пациенту углубленное обследование. Если оно необходимо, фельдшер выпишет соответствующее направление.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии в регионе новых больниц. Он подчеркнул, что благодаря вводу учреждений удается спасать больше жизней.