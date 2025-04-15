Около 8 тыс. жителей Подмосковья прошли диспансеризацию в ФАПах с начала года

С начала 2025 года диспансеризацию в подмосковных ФАПах прошли порядка 8 тыс. жителей. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Для прохождения диспансеризации нужно обратиться в медучреждение по месту прикрепления. Потребуются паспорт и полис обязательного медицинского страхования.

По итогам диспансеризации будет определено, требуется ли пациенту углубленное обследование. Если оно необходимо, фельдшер выпишет соответствующее направление.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об открытии в регионе новых больниц. Он подчеркнул, что благодаря вводу учреждений удается спасать больше жизней.