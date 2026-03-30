Около 800 человек посетили День открытых дверей в Центрах онкопомощи Подмосковья в выходные

День открытых дверей прошел в Центрах амбулаторной онкологической помощи Подмосковья 28 марта. В его рамках здоровье проверили 797 человек, сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

По итогам обследований у 23 пациентов выявили патологии. Этих жителей направили на углубленную диагностику.

С начала 2026 года Дни открытых дверей в Центрах онкопомощи региона посетили более 2,3 тыс. человек.

