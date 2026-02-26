Около 9 тыс. человек получили выплаты на техсредства реабилитации в Подмосковье за шесть лет

В Подмосковье за шесть лет выплаты на техсредства реабилитации были предоставлены почти 9 тыс. человек, передает Московская областная дума.

Всего в регионе проживают около 440 тыс. граждан с инвалидностью. Реализуется девять федеральных и 16 региональных мер поддержки инвалидов. В их числе — обеспечение техническими средствами реабилитации.

«Программа по предоставлению выплат на ТСР из регионального перечня действует у нас уже шесть лет. За это время ею воспользовались почти 9 тыс. человек — если быть точным, 8,9 тыс.», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

По его словам, в прошлом году выплаты получили 2,3 тыс. граждан. В 2026-м на меру поддержки предусмотрели 46 млрд рублей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в области уделяется особое внимание инклюзивности.