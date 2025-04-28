Около 9 тыс. человек прошли реабилитацию в социальных центрах Подмосковья в 2025 году

С начала текущего года реабилитацию в социальных центрах Подмосковья прошли порядка 9 тыс. человек. Об этом рассказали в Министерстве социального развития Московской области.

На территории региона расположено свыше 30 учреждений соцобслуживания. В них доступны комплексные программы реабилитации для жителей с ограниченными возможностями здоровья и пенсионеров.

«В наших центрах мы делаем акцент на индивидуальном подходе к каждому. У каждого, кто к нам обращается, свои потребности и особенности, поэтому наши специалисты работают в тесном контакте, чтобы разработать наиболее эффективные методы реабилитации», — отметила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Курс реабилитации длится 21 день. Подать заявление на его прохождение можно на сайте «Госуслуг» региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в регионе отремонтируют свыше 30 центров социального обслуживания и реабилитации.