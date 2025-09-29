Около 900 тыс. человек посетили библиотеки Подмосковья в сентябре
Библиотеки Подмосковья за месяц выдали около 1,6 млн книг
Фото: [Министерство культуры и туризма МО]
Около 900 тыс. человек посетили библиотеки Подмосковья в сентябре. Итоги работы учреждений за первый осенний месяц подвели в Министерстве культуры и туризма Московской области.
В целом за указанный период областные библиотеки выдали читателям около 1,6 млн книг.
Большинство посетителей библиотек в сентябре — женщины, их 41,5%. Мужчин среди читателей 30%, детей в возрасте до 14 лет — 28,5%.
Самыми популярными книгами в сентябре стали произведения Николая Носова, Татьяны Комзаловой, Константина Залесского, Михаила Шолохова, Джека Лондона, Виктора Калашникова, Марка Миллера, Юрия Никулина и Александра Клюкина.
