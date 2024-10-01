Около двух миллионов жителей Подмосковья прошли тестирование на ВИЧ с начала года

С начала 2024 года бесплатное тестирование на наличие ВИЧ-инфекции прошли более двух миллионов жителей Подмосковья. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«Отмечу, что тестирование анонимное и абсолютно безболезненное, а пройти его можно по месту проживания», — сказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

В ведомстве уточнили, что в этом году тестирование прошли на 14,7% человек больше, чем в 2023 году. Напомним, что сделать это можно в кабинетах тестирования на ВИЧ в поликлинике по месту жительства, Центре по профилактике и борьбе со СПИДом, а также во время выездов мобильных медицинских комплексов. Узнать подробнее о ВИЧ/СПИДе можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.