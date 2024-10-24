Около двух тысяч обращений поступило омбудсмену Подмосковья
Фото: [Сергей Хакимов]
Около двух тысяч обращений поступило за текущий период уполномоченному по правам человека в Московской области Ирине Фаевской, в том числе порядка 400 — от военнослужащих и их семей.
Большинство поступивших обращений были поданы в письменном виде — примерно полторы тысячи вопросов.
Обращения касались самых разных тем — получения социальных выплат и мер соцподдержки ветеранов боевых действий, оформления удостоверения ветерана боевых действий.
«Мы были в разных филиалах военных госпиталей имени Вишневского, имени Бурденко. Периодически проводим такие встречи совместно с представителями прокуратуры, регионального фонда «Защитники Отечества», благотворительного фонда «Линия сердца», - отметила Фаевская.