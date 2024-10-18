Около двухсот тысяч лесных участков попали под «лесную амнистию» в Московской области

Почти 180 тысяч лесных участков в Подмосковье попали под «лесную амнистию». Об этом в ходе расширенного заседания Комитета Московской областной Думы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии рассказал заместитель председателя Комитета лесного хозяйства Московской области Сергей Гирко.

По его словам, в ходе этой работы в регионе приводят в порядок статус земельных участков, по которым данные единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) противоречат данным из государственного лесного реестра (ГЛР).

Председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Евгений Агулов напомнил, что в Подмосковье действует электронный сервис предоставления сведений о пересечении границ земель лесного фонда с границами земель в составе иных категорий.

«Для проверки земельного участка достаточно знать его кадастровый номер. За несколько минут можно оперативно уточнить наличие или отсутствие пересечений границ вашего участка с землями лесного фонда и определить необходимость его «амнистирования» в рамках Закона о лесной амнистии (Федерального закона № 280-ФЗ)», — рассказал он.

Гирко добавил, что в ходе первого этапа реализации «лесной амнистии» в регионе в этом году привели в соответствие 21 тысячу участков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.