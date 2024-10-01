Около пятисот фасадов домов восстановили в Подмосковье за три месяца

Фото: [ Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО ]

В Подмосковье в период с июля по сентябрь были восстановлены около 500 фасадов многоквартирных домов. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В рамках работ специалисты коммунальных служб восстанавливают окрасочный слой стен и облицовки цоколя домов, устраняют косметические и функциональные дефекты цоколя и отмостки, проводят замену облицовочных материалов, а также грунтование фасадных поверхностей. Работы проводились по заявкам местных жителей.

Напомним, что подать обращение по вопросам текущего ремонта фасадов многоквартирных домов можно в свою управляющую компанию или территориальные отделы министерства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.