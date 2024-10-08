Около семисот дефектов в содержании урн выявили в Подмосковье в этом году

С начала 2024 года в Подмосковье выявили порядка 700 дефектов в содержании урн, 82% из них уже устранили. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Наибольший объем работ выполнили в Одинцово, Королеве и Волоколамске. Инспекторы ведомства контролируют своевременность устранения дефектов малых архитектурных форм в рамках мониторинга состояния дворовых территорий и общественных пространств, неустраненные дефекты взяты в работу управляющими компаниями и МБУ региона. Сообщить о нарушении норм содержания урн во дворе жители могут в свою управляющую компанию или в территориальный отдел министерства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.