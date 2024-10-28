Около семисот жителей Подмосковья прошли бесплатный онкоскрининг
Фото: [Пресс-служба Минздрава МО]
В минувшую субботу бесплатный онкоскрининг в Центрах амбулаторной онкологической помощи прошли 700 жителей Подмосковья, в результате у 64 человек заподозрили патологии, их направили на дополнительное обследование. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.
«Не забывайте, что заболевания, выявленные на ранней стадии, намного эффективнее поддаются лечению. Поэтому важно регулярно проходить диагностику. Для удобства в регионе проходят Дни открытых дверей в ЦАОПах, а для женщин старше 40 лет открыта самозапись на маммографию», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Пациенты могли пройти цитологическое исследование шейки матки, диагностику новообразований кожи, маммографию/УЗИ молочных желез, КТ- или рентген-исследование и не только. Подробности о работе онкологической службы в регионе можно найти здесь.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.