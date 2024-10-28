Около семисот жителей Подмосковья прошли бесплатный онкоскрининг

«Не забывайте, что заболевания, выявленные на ранней стадии, намного эффективнее поддаются лечению. Поэтому важно регулярно проходить диагностику. Для удобства в регионе проходят Дни открытых дверей в ЦАОПах, а для женщин старше 40 лет открыта самозапись на маммографию», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.