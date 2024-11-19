Около шестидесяти тысяч детей прошли расширенный неонатальный скрининг в Подмосковье

С начала 2024 года расширенный неонатальный скрининг в Подмосковье прошли более 60 тысяч новорожденных, исследование позволяет выявить генетические заболевания на ранней стадии. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«В Подмосковье новорожденных детей проверяют на 36 генетических заболеваний, такой неонатальный скрининг позволяет своевременно начать лечение и наблюдение», — сказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

В ведомстве уточнили, что для проведения процедуры специалисты берут кровь из пятки новорожденного. Если они выявляют отклонения от нормы, родителям рассказывают о необходимых дальнейших действиях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что многопрофильную поликлинику возведут в Ногинске в следующем году.