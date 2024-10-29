Около сорока тысяч жительниц Подмосковья прошли обучение в центрах грудного вскармливания

Почти 40 тысяч жительниц Подмосковья прошли обучение в центрах грудного вскармливания с начала 2024 года, они работают на базе перинатальных центров и родильных домов. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

«В таких центрах женщинам доступна бесплатная помощь квалифицированных специалистов по грудному вскармливанию. Важно, что получить ее можно как во время пребывания в медучреждении, так и после», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

По его словам, специалисты рассказывают женщинам о том, как заботиться о своем здоровье, избежать проблем, которые могут препятствовать грудному вскармливанию и не только. Напомним, что узнать о системе родовспоможения в регионе можно через интернет-портал «Стань мамой в Подмосковье».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу новой поликлиники в микрорайоне Пироговский в Мытищах.