Около трех тысяч человек прошли лечение в стационаре подмосковного онкодиспансера

С начала 2024 года лечение в дневном стационаре противоопухолевой лекарственной терапии (химиотерапевтический), который работает при Московском областном онкологическом диспансере, прошли почти три тысячи жителей Подмосковья. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В ведомстве уточнили, что в стационаре лечат пациентов, которые не нуждаются в круглосуточном медицинском наблюдении. Медицинскую и лекарственную помощь здесь оказывают в рамках «Программы обеспечения медицинской помощью населения Московской области».

«Отделение в своей работе применяет лекарственные препараты и схемы лечения злокачественных новообразований, в соответствии с клиническим рекомендациями, одобренными Научно-практическим Советом Минздрава РФ», — рассказала заведующая дневным стационаром противоопухолевой лекарственной терапии областного онкодиспансера Ольга Садикова.

По ее словам, в отделении также проводят профилактику осложнений при проведении цитостатической, таргетной терапии и иммунотерапии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что многопрофильную поликлинику возведут в Ногинске в следующем году.