Около трехсот миллиардов рублей вложат в Подмосковье в реализацию проектов технологического суверенитета

В Подмосковье реализуют около 330 проектов в сфере импортозамещения, регион является одним из активнейших в России по обеспечению технологического суверенитета страны. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Сегодня в регионе заявлено уже 327 проектов технологического суверенитета: 208 из них предусматривают строительство новых производственных объектов, а 119 — модернизацию работающих производств. Общая сумма инвестиций в проекты составит 287 миллиардов рублей», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, после завершения всех работ в регионе суммарно появятся 29,5 тысячи новых рабочих мест. Зампред напомнила, что региональные предприниматели могут воспользоваться мерами поддержки. Например, подобрать локацию для размещения бизнеса на инвестиционной карте Московской области.

Отметим, что сопровождение инвестпроектов в Подмосковье проходит в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.