Около тысячи дефектов в работе лифтов устранили в Подмосковье

С начала июля 2024 года в Подмосковье устранили около тысячи дефектов в работе лифтового оборудования. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В рамках контрольно-надзорных мероприятий инспекторы оценивают перебег кабины лифта, выявляют скрежет дверей при открывании или закрывании кабины, перекос или заклинивание дверей кабины или шахты, скрежет и тряску кабины при движении и другие неисправности. В ведомстве уточнили, что почти все выявленные дефекты уже устранили, оставшиеся — находятся в работе управляющих и специализированных организаций.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поставил задачу максимально включиться в работу по поиску специалистов аварийных служб.