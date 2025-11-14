Округам Подмосковья передали 20 новых кранов-манипуляторов

В Подмосковье 16 округов получили 20 новых кранов-манипуляторов. Об этом сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В частности, муниципалитетам передали грузовики с краном-манипулятором на базовом шасси «КамАЗ» 65115 и 43118. Мощность двигателя таких машин составляет 292 лошадиные силы, грузоподъемность — до 7 тонн.

«Все инциденты подсвечивают нам ту технику, которая действительно необходима муниципалитетам — поворотные экскаваторы, мощные илососы и мобильные каналопромывочные машины, поэтому в общей сложности мы закупили 350 единиц новой спецтехники на 3,6 млрд рублей, из них 121 — это автомобили АВР», - рассказал глава ведомства Кирилл Григорьев.

По словам министра, технику будут поставлять поэтапно до декабря. Всего за три года планируется выдать более 800 единиц.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил о передаче партии новой техники для коммунального хозяйства.