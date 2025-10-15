Округам Подмосковья передали вторую партию коммунальной техники
Вторая партия коммунальной техники поступила в округа Подмосковья
Фото: [Министерство ЖКХ МО]
Округам Подмосковья передали вторую партию коммунальной техники. Как сообщили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области, торжественная передача машин прошла в Химках.
Так, 23 округам региона передали экскаваторы-погрузчики. Ключи вручили представителям ресурсоснабжающих организаций специалисты Министерства ЖКХ Подмосковья.
«Все инциденты подсвечивают нам ту технику, которая действительно необходима муниципалитетам — поворотные экскаваторы, мощные илососы и мобильные каналопромывочные машины, поэтому в общей сложности мы закупили 350 единиц новой спецтехники на 3,6 млрд руб., из них 121 — это автомобили АВР. Поставка будет осуществляться в несколько траншей до декабря», - рассказал глава министерства Кирилл Григорьев.
До конца года на работу выведут еще 235 единиц техники. Это илососы, манипуляторы и аварийные машины.
Ранее о закупке новой коммунальной техники рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.