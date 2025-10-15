Округам Подмосковья передали вторую партию коммунальной техники

«Все инциденты подсвечивают нам ту технику, которая действительно необходима муниципалитетам — поворотные экскаваторы, мощные илососы и мобильные каналопромывочные машины, поэтому в общей сложности мы закупили 350 единиц новой спецтехники на 3,6 млрд руб., из них 121 — это автомобили АВР. Поставка будет осуществляться в несколько траншей до декабря», - рассказал глава министерства Кирилл Григорьев.