Окружной выезд участников акции «Снежный десант РСО» прошел в Дмитрове

Окружной выезд участников Всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО» прошел в Дмитрове. Об этом рассказали в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

«Совместно с Общественной палатой региона активисты организовали интерактивные мероприятия, провели работы по благоустройству зон отдыха города. Такие инициативы помогают развивать гражданскую позицию, учат ответственности и солидарности, показывают, что каждый из нас может внести свой вклад в развитие Подмосковья», – отметила глава министерства Екатерина Швелидзе.

В рамках визита участники акции помогли с благоустройством территорий, очистили парковые зоны, оказали адресную помощь бойцам СВО и их семьям, провели для них интеллектуальную викторину.

Акция продлится до 10 марта. Участники посетят Электросталь, Люберцы и Краснознаменск.

Ранее в Подмосковье прошел первый специальный молодежный форум «На государственной службе». Его участников поприветствовал губернатор Андрей Воробьев.