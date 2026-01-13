Олень и пряники: пассажиры «Мострансавто» за праздники забыли в автобусах и на станциях около 100 вещей

Пассажиры АО «Мострансавто» за время зимних праздников забыли в автобусах и на станциях около 100 вещей. Об этом говорится в сообщении Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В большинстве случаев жители и гости Подмосковья оставляли карты — банковские и социальные, а также проездные. Также были забыты игрушечный олень, пряники, новые коньки и самодельная открытка.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, как работал и развивался общественный транспорт региона в 2025 году.