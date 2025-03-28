Олимпиец Власов оценил кадровую программу «Герои Подмосковья»

В кадровой программе «Герои Подмосковья» выстроили четкую структуру отбора участников, что позволяет создать ощущение порядка и говорит о прозрачности процесса. Об этом заявил член Общественного совета программы «Герои Подмосковья», двукратный олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира, четырехкратный чемпион Европы по греко-римской борьбе, член Общественной палаты Московской области Роман Власов.

Он напомнил, что подать заявку участники специальной военной операции могут до конца апреля.

«С 1 по 29 мая будет тестирование — это позволит объективно оценить уровень подготовки участников и их мотивацию. Собеседования пройдут с 30 мая по 24 июня — это важный этап, потому что здесь уже будут учитывать не только профессиональные навыки, но и личные качества», — отметил Власов.

По его словам, в июле будут определены финалисты, которые пройдут обучение. Олимпиец подчеркнул, что четкий график позволяет снизить уровень стресса, поскольку участники заранее знают, чего ожидать.

Напомним, что участники СВО в рамках программы смогут развить управленческие навыки, получить новые знания и построить карьеру. Для этого им нужно иметь гражданство России и диплом о высшем образовании.

Губернатор Андрей Воробьев отмечал, что региональная кадровая программа «Герои Подмосковья» была запущена по поручению президента России Владимира Путина. Обучение бесплатное, лучшие участники смогут получить работу или будут зачислены в кадровый резерв.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в 2025 году построят три новых ФОКа.