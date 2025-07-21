Омбудсмен Подмосковья посетила Главный военный клинический госпиталь Росгвардии

Фото: [ пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО ]

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская посетила Главный военный клинический госпиталь Росгвардии, который находится в Балашихе.

В рамках визита омбудсмен пообщалась с военнослужащими, которые получили травмы на СВО и сейчас проходят лечение в учреждении. Она рассказала им о доступных льготах. Также Фаевская ответила на вопросы бойцов и проверила качество помощи, оказываемой им в госпитале.

«Такие визиты позволяют оперативно выявлять проблемные вопросы и принимать меры для их решения», — отметила омбудсмен.

В завершение встречи Фаевская поблагодарила бойцов и медиков госпиталя и вручила подарки.

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