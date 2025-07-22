Омбудсмен Подмосковья посетила пункт временного размещения «Родник»
Ирина Фаевская проверила работу пункта временного размещения «Родник»
Фото: [пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО]
Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская проверила работу пункта временного размещения «Родник» и пообщалась с его жителями.
Пункт открыт на базе детского оздоровительного центра в Королеве. В нем временно находятся жители Курской области, Донецкой и Луганской народных республик.
В рамках визита Фаевская осмотрела территорию пункта, проверила условия проживания людей и ответила на актуальные вопросы жителей.
«Сегодня ко мне обратились две женщины с просьбой помочь решить вопросы по поводу получения пенсии. Все обращения взяли в работу, конечно, мы постараемся им помочь», — отметила омбудсмен.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу детского лагеря «Литвиново», где отдыхают дети бойцов спецоперации.