Омбудсмен Подмосковья рассказала о правилах продажи лотерейных билетов

Фото: [ пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО ]

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская разъяснила порядок реализации лотерейных билетов. Ранее к ней обратился с вопросом житель Видного, который поинтересовался, почему его 12-летнему сыну не продали лотерейные билеты.

Фаевская напомнила, что дети в возрасте от 6 до 14 лет могут самостоятельно совершать покупки в организациях розничной торговли на переданные ему родителями средства. Исключение составляют товары, продажа которых несовершеннолетним запрещена.

Между тем, согласно федеральному законодательству, запрещено распространение лотерейных билетов, лотерейных квитанций, электронных лотерейных билетов, а также прием лотерейных ставок среди лиц, не достигших 18-летия.

Таким образом, в случае жителя отказ от продажи лотерейных билетов несовершеннолетнему был основан на законе и являлся правомерным.

