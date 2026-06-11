Омбудсмен Подмосковья рассказала об изменениях в правилах сдачи экзаменов на получение водительских прав

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская рассказала, как изменились правила сдачи экзаменов на получение водительского удостоверения.

По ее словам, изменения вступили в силу 12 мая 2026 года. Был расширен перечень оснований для прекращения проведения экзаменов и аннулирования результатов уже сданного экзамена.

Если кандидат во время сдачи экзамена пользуется средствами связи, фото-, аудио- и видеоаппаратурой, справочными материалами и другими средствами хранения информации, его экзамен переносят или аннулируют результат. Новое испытание проводится как минимум через 12 месяцев со дня отмененного экзамена.

Также уточнили сроки проведения практического и повторного теоретического экзаменов для кандидатов, которые сдают оба вида экзамена. Практический экзамен назначается не позднее 60 календарных дней со дня сдачи теоретического экзамена. Если практический экзамен не сдан в течение 6 месяцев со дня сдачи теоретического, кандидату придется заново сдать теорию. Такой экзамен проводится не позднее 30 календарных дней со дня окончания 6-месячного срока.